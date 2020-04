Der Tag, an dem die Eiszeit nach Wien zurückkehrte

12. April 2005 – ein Datum, bei dem Fans der Vienna Capitals nicht lange nachdenken müssen. An diesem Tag wurde Sportgeschichte geschrieben in Kagran: 43 Jahre nach dem letzten Meistertitel einer Wiener Mannschaft holten die Capitals den Pokal wieder in die Hauptstadt.

6:2 siegten die Wiener im siebenten und letzten Spiel der Finalserie gegen den KAC. 20.000 Karten hätten die Capitals verkaufen können, 4.500 waren in der Halle, Tausende sahen davor auf Videowalls zu.

Kapitän war Dieter Kalt, der derzeit u.a. einen Podcast (74 wants more) macht. Er erinnert sich an ein „unglaubliches Jahr. Wir hatten im Finale so viele Verletzte, dass wir nicht Favorit waren. Ich selbst habe mit gebrochenen Rippen gespielt. Für mich ging es nur darum: Wenn es nicht lebensgefährlich ist und es nur um die Schmerzen geht, dann spiele ich.“

Mentale und taktische Meisterleistung

Entscheidend für den Ausgang der Meisterschaft sei das sechste Spiel gewesen. Der KAC hätte mit einem Heimsieg Meister werden können. „Wir hatten nur noch zwei Linien an Spielern, aber mental waren wir unglaublich stark“, sagt Kalt. Boni versammelte seine besten Spieler in zwei Linien, die anderen durften nur in Unterzahl auf das Eis, damit die Top-Spieler danach wieder Luft hatten.

Beim Journalisten-Tippspiel im "Kammerl" (Arbeits- und Verpflegungsraum in der Klagenfurter Stadthalle), standen nur Ergebnisse mit einem deutlichen KAC-Heimsieg. Das richtige Resultat wurde nicht erraten: Die Capitals siegten überraschend 5:1.