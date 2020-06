Eishockey: Caps überraschen in Linz

War die gesamte Saison nur ein großer Bluff? Sind die Capitals gar nicht so schlecht, wie es in den 50 Spielen im Grunddurchgang und in der Qualifikationsrunde den Anschein hatte?



Ausgerechnet jene Mannschaft, die im spätest möglichen Moment den Einzug ins Viertelfinale geschafft hatte, sorgte für die erste große Überraschung in der ersten Play-off-Runde.



Die Vienna Capitals besiegten die Black Wings mit 4:3 nach Verlängerung und nahmen Linz somit schon beim ersten Versuch den Heimvorteil in der Best-of-seven-Serie.