Caps-Boss Schmid: "Ich habe ein neues Ziel: Meister"

Mit den ersten Spielen der Champions Hockey League beginnt am Donnerstag die Saison 2015/2016. Aus Österreich sind Linz (in Turku), Salzburg (bei SønderjyskE), die Capitals (am Samstag in Wien gegen Kärpät Oulu) und der KAC (am Sonntag in Klagenfurt gegen München) qualifiziert.

Mit Zuversicht starten die Capitals in die Saison. Für die Spiele der CHL nimmt Caps-Coach Jim Boni wegen der Liga-Vorbereitung keine Rücksicht: "Wir werden schwere Beine haben. Aber die Spieler wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, gegen den finnischen Meister spielen zu können."

Nach zwei Wochen Training ist der Italo-Kanadier von seiner Mannschaft angetan: "Wir haben ein paar talentierte und auch ein paar überragende Spieler. Sie sind hier vielleicht nicht so bekannt, aber sie werden sehr gut in der EBEL sein." Der Unterschied zur vergangenen Saison sei, dass er mehrere Optionen in der Offensive hat. Allerdings ist der Altersschnitt um mehr als zwei Jahre auf 28,42 Jahre gestiegen. Die routinierteren Spieler könnten im Play-off tatsächlich den Unterschied ausmachen. "Aber es gibt auch einige Kampfschweine bei uns, die ab der ersten Runde nicht verlieren wollen."

Capitals-Präsident Hans Schmid freut sich daher schon auf die 15. Saison in der Klubgeschichte und antwortet nach dem Ziel gefragt: "Ich habe ein neues Ziel: Meister. Jim hat im Vorjahr ein Wunder vollbracht, und wir sind noch ins Finale gekommen. Durch die überstandene Krise ist eine viel emotionalere Stimmung entstanden." Boni verspricht mehr Tore: "Wir können nicht mit einer Mannschaft, die nur 130 Tore schießt, Wien repräsentieren. Das geht nicht. Und wir werden heuer mehr Heimspiele gewinnen."