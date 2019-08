Eishockey: Capitals mit einem Debakel, Sensation von Graz

Mehr als 30 Grad warm war es am Freitag in den oberen Stockwerken der Kagraner Eishalle, als die Vienna Capitals den deutschen Meister Mannheim Adler in der ersten Runde der Champions Hockey League (CHL) empfingen. Eine heiße Partie wurde das Duell dennoch nicht. Dafür war es zu einseitig.

Es dauerte keine zehn Spielminuten, da hatte die Hälfte der gut 500 Mannheimer Fans keine T-Shirts mehr an. Die restlichen 3.150 Wiener Zuschauer hatten alle Kehlen voll zu tun, damit dieses Spiel keinen Auswärts-Charakter bekommt. Denn die Leistung der Capitals war alles andere als CHL-tauglich. Die NHL-Scouts von Montreal, Toronto, Calgary, Columbus und Washington waren auch nicht wegen den Capitals gekommen.

Obwohl das Spiel im ersten Drittel ausgeglichen verlief, führte Mannheim 2:0. Kurz nachdem die Wiener eine Unterzahl überstanden hatten, leitete Capitals-Verteidiger Dorion mit einem Fehlpass in der Defenesive das 0:1 durch Möser ein (7.). Beim zweiten Mannheimer Powerplay attackierten die Wiener zu engagiert und kopflos, Bergmann traf relativ ungehindert zum 2:0 (16.). Der erst 17-Jährige Stützle erhöhte im dritten Powerplay auf 3:0 (18.). Für den Teenager war es das Debüt bei den Profis. Die NHL-Scouts bekamen also doch etwas zu sehen.

Das 3:0 für Mannheim: