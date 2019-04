Eishockey-Bilanzen: Was das 2:0 der Capitals wert ist

Vorentscheidung oder bedeutungslos? 2:0 führen die Vienna Capitals vor dem Heimspiel am Dienstag gegen Salzburg in der Best-of-seven-Semifinalserie. Genauso wie der KAC vor dem Auswärtsspiel in Graz.

Ein Blick auf die Play-off-Geschichte von Wien und Salzburg zeigt, dass es nicht unmöglich ist, das 2:0 zu drehen. Die Wiener verloren einmal eine Best-of-seven-Serie, in der sie 2:0 führten. 2010 im Viertelfinale gegen Linz stand es sogar 3:0 und mussten sich die Wiener als erstes Team in Österreich nach einer solchen Führung mit 3:4 geschlagen geben. Auf der Gegenseite schaffte es Salzburg einmal nach einem 0:2 ein Play-off-Duell noch zu gewinnen. Es war 2014 gegen Dornbirn, als die Vorarlberger den großen Favoriten zweimal überrumpelten und die ersten beiden Spiele gewannen. Doch Salzburg setzte sich im dritten Spiel 4:3 nach der Verlängerung durch und gewann die Serie mit 4:2. Im Finale 2006 holte Salzburg gegen Villach ein 0:2 auf, verlor aber dennoch mit 2:4.

Von einer Vorentscheidung kann speziell im Duell Wien gegen Salzburg nicht die Rede sein. Zu ausgeglichen verliefen die ersten Partien, die genauso Salzburg gewinnen hätte können. Coach Andreas Brucker ist überzeugt: „Wir waren im zweiten Spiel die bessere Mannschaft. Ein 0:2 ist nicht angenehm. Aber wir können auch in Wien gewinnen.“

Die Statistik sollte aber mit einem Detail ergänzt werden: Salzburg müsste vier der nächsten fünf Spiele gegen die Capitals für den Finaleinzug gewinnen. Die Wiener haben aber 17 der jüngsten 18 Spiele gewonnen. Auch wenn es wie am Sonntag beim 2:1 n.V. glücklich aussieht: Es ist eine Qualität des Teams von Dave Cameron, solche Partien zu gewinnen.