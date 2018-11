Einzelkämpferin Vanessa Herzog läuft allen Stars den Rang ab

Eisschnelllauf.

Vanessa Herzog ist im

Sprint die Nummer

eins der Welt – obwohl

sie aus Österreich

kommt. Streng genommen dürfte Vanessa Herzog nie und nimmer im Eisschnelllauf-Sprint die Nummer eins der Welt sein. Oder wäre es denkbar, dass der Überflieger im Skispringen aus einem Land kommt, in dem es keine Schanze gibt? Oder vielleicht ein Abfahrtschampion aus einem Land ohne Skipisten?

Vanessa Herzog ist ganz gewiss nicht wegen, sondern trotz der Voraussetzungen in ihrer Heimat im vergangenen Winter in den Rang einer Gesamtweltcupsiegerin im 500-Meter-Sprint aufgestiegen. Wäre die 23-Jährige auf die Trainingsmöglichkeiten angewiesen, die Eisschnellläufer in Österreich vorfinden, dann hätte sie eine Woche vor dem Weltcupauftakt in Obihiro ( Japan) noch keinen Meter auf Eis in den Beinen.

Auf dem letzten verbliebenen heimischen Renn-Eisring in Innsbruck kann man derzeit noch perfekt Rollschuhlaufen, zugefrorene österreichische Seen sucht man ebenfalls vergeblich. „Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als im Ausland zu trainieren“, erklärt Vanessa Herzog, die in den Sommermonaten viel Zeit in der Eisschnelllaufhalle im bayrischen Inzell verbringt. „Ich bin das schon so gewohnt.“