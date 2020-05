Einige hatten Grund zum Grübeln

Während die Besten jubelten und während sich Benjamin Raich über seinen achten Platz freute, hatten andere Österreicher einiges zu grübeln. Am meisten wohl Manfred Pranger, der nach einem kapitalen Fehler im ersten Durchgang als 60. des Klassements den zweiten Durchgang verpasste, was für den 35-jährigen Slalom-Weltmeister von 2009 umso bitterer war, als er gesundheitlich endlich wieder auf der Höhe ist. Doch die überwundenen Rückenprobleme allein sorgen nicht für gute Ergebnisse.

Besser dran war Reinfried Herbst, den sein 13. Platz freilich auch nicht zu überzeugen vermochte. „Abschnittsweise hatte ich gute Schwünge, aber zum Glück gibt’s in dieser Saison keinen so flachen Hang mehr“, sagte der 36-jährige Salzburger. Schon der nächste, der in vier Wochen torlaufmäßig befahren wird, fällt in die Kategorie sausteil: die Face de Bellevarde im französischen Val d’Isère. Um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten, will Herbst in den nächsten Wochen auch einige FIS-Rennen (=3. Kategorie) bestreiten.