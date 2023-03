Eine Kugel und wenig Genuss für Kombinierer Johannes Lamparter

Just am letzten Wochenende der Saison war Johannes Lamparter seine Sprungform abhanden gekommen: Am Samstag war der Tiroler auf der Schanze von Lahti nicht über Platz 24 hinausgekommen, am Sonntag reichte es immerhin zum 15. Rang für den dritten österreichischen Gesamtweltcupgewinner der Geschichte, im letzten Bewerb des Winters kam der 21-Jährige bei schwierigen Bedingungen als Elfter ins Ziel.