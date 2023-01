Ein norwegischer Sieg beim Slalom-Klassiker in Wengen

Die Österreicher konnten bei widrigen Bedingungen in den Kampf um die Podestplätze nicht eingreifen. Marco Schwarz landete als bester ÖSV-Läufer auf dem siebenten Rang. Johannes Strolz kam erstmals in dieser Saison ins Ziel und belegte Platz zwölf. Mit Michael Matt (15.) und Adrian Pertl (23.) schafften es noch zwei weitere Österreicher in die Punkteränge.