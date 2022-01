Ein Norweger verhinderte den Heimsieg von Kombinierer Lamparter

Dritter am Freitag, Zweiter am Samstag, Zweiter am Sonntag und in der Gesamtwertung des Nordic Triple - Kombinierer Johannes Lamparter befindet sich vor der Abreise zu den Olympischen Winterspielen in Peking in beneidenswerter Form.

Viel hat nicht gefehlt und der 20-Jährige hätte sich beim Heimweltcup sogar den prestigeträchtigen Sieg geschnappt. Lamparter musste sich am Schlusstag nur dem Norweger Joergen Graabak geschlagen geben, der Olympiasieger von 2014 setzte sich knapp im Zielsprint durch.