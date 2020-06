Ein Monarch ist Salzburgs schärfste Waffe

Villach hat am Sonntag in Bozen nicht unerwartet 1:2 verloren. Das aber könnte ein gutes Omen sein, weil auch die erste Partie in Wien mit einer Niederlage endete – am Ende wurde die Viertelfinalserie mit 4:1 gewonnen. „Dazu wird aber eine Steigerung notwendig sein“, sagt VSV-Coach Hannu Järvenpää. Eine neuerliche Niederlage wäre der Anfang vom Ende. Bei den Südtirolern will man noch nichts vom Finale wissen. „Wir denken nicht so weit voraus“, sagt Bozen-Trainer Tom Pokel. „Das haben wir auch gegen Fehervar nicht gemacht.“ Ein Sieg in Villach (4:2 am 10. Dezember) ist allerdings schon gelungen.