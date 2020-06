Ein junger Kraftlackl für Österreich

1,90 Meter groß, 98 Kilo schwer. Österreichs Eishockey-Nationalteam bekommt bei der Euro-Challenge großen und gewichtigen Zuwachs. Mario Huber von den Innsbrucker Haien wird von 5. bis 7. Februar erstmals für Österreichs Top-Team spielen. Der erst 18-jährige Huber war bei der Unter-20-B-WM mit zwei Toren und sechs Assists Österreichs Top-Scorer und erspielte sich in dieser Saison auch einen Stammplatz bei den Profis der Innsbrucker Haie. In der Unter-20 Meisterschaft der Erste Bank Liga ist Huber mit 73 Toren und 112 Assists in 117 Partien ein überragender Mann. Man kann davon ausgehen, dass die großen Vereine der Liga bald lukrative Angebote vorlegen.

Mit Huber sinkt das Durchschnittsalter bei den Österreichern auf 24,5 Jahre. Dornbirn-Stürmer Niki Petrik ist der einzige 30-Jährige im Kader. Teamchef Daniel Ratushny hat noch nicht alle Spieler einberufen, die bei der Weltmeisterschaft im Mai in Prag sowieso einen Fixplatz haben werden (wie Brian Lebler oder Thomas Raffl). „Wie bereits im November haben wir den Fokus bei der Auswahl auf hart arbeitende, bewegliche, schnelle und gut ausgebildete Spieler gelegt", sagte der Red-Bull-Coach.

Interessant: Zwar stehen nur vier Spieler der Vienna Capitals im Kader, dafür sind acht in Wien geboren.