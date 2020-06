Ein frischer Wind umweht die österreichischen Adler

Es liegt etwas in der Luft. Ein Knistern, ein Hauch Nervosität und auch eine Portion Ungewissheit. Vor dem Jungfernflug in den Weltcupwinter sind die Skispringer traditionell etwas angespannter als sonst. In Klingenthal heben die Adler am Wochenende (Samstag Team 16 Uhr, Sonntag Einzel 11.30 Uhr, jeweils live in ORF eins) in die WM-Saison ab.