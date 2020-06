Ein Capital bei den Besten der Besten

Gewohnt hat Pinter im Haus von Thomas Vanek, der sich im Sommer in seiner zweiten Heimat in Minneapolis an seiner ehemaligen Universität vorbereitet. Trainiert wird in Eigeninitiative. In den drei Wochen folgte Pinter dem Plan, den Thomas Vanek von Buffalo bekam. "Die NHL-Spieler haben sogar Diane Ness, eine der besten Skating-Coaches der USA, engagiert. Da merkt man, warum sie so effizient eislaufen können", sagt Pinter. Die Uni in Minnesota bietet alles, was das Sportler-Herz begehrt. "Wir hatten die sensationelle Eishalle zur Verfügung, das Football-Stadion, das Fitness-Center oder die Laufbänder zum Eislaufen." In den Genuss dieser Möglichkeiten kam auch Capitals-Verteidiger Dan Bjornlie, der bei Minneapolis seinen Sommer-Wohnsitz hat.

Auf das neue Team der Caps hält Pinter große Stücke. "Selbst in Minnesota habe ich nur das Beste über die Neuverpflichtungen gehört. Heuer wurden Spieler geholt, die man schon aus der Liga kennt. Das ist sicher kein Nachteil, wie man letzte Saison gesehen hat."

Das erste Spiel haben die Capitals in der European Trophy am 10. August in Bratislava. Die Slowaken spielen heuer in der russischen KHL mit.