Ein Blick hinter die Kulissen der Las Vegas Golden Knights

Misha Donskov hat die Zusammenarbeit mit den Capitals und Manager Franz Kalla vorangetrieben. „Es ist eine Win-win-Situation für uns beide“, sagt der 42-Jährige bei einem Besuch in seinem Büro im Trainingszentrum westlich der Stadt in Summerlin. Dort arbeiten auch die zirka 75 Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Das Trainingszentrum mit den zwei Eishallen wird jetzt auch für den Nachwuchs genutzt. Die Fans kommen bei den Trainings in direkten Kontakt mit ihren Stars.

Wem das nicht reicht, der kann sich bei der Golden Knights University einkaufen. Für 50 Fans wird fünf Mal pro Saison wenige Stunden vor einem Spiel ein Training mit Stanley-Cup-Champion Shane Hnidy aus dem Trainerteam und Misha Donskov veranstaltet. Die Kosten: 249 Dollar (223 €) inklusive Ticket für das Spiel. Nach den Eislauf- und Pass-Übungen geht es im theoretischen Teil um das Spiel an sich. Auch die vier aus Wien angereisten Journalisten durften mitmachen. Las Vegas weiß, wie man Erinnerungen erzeugt.

Einziges Problem: Die Festung der Golden Knights ist keine mehr. Am Mittwoch war das 3:5 gegen Chicago bereits die vierte Niederlage in Folge und die sechste in den jüngsten sieben Spielen. Der Druck wächst also.

Anmerkung: Die Reise nach Las Vegas wurde von den spusu Vienna Capitals finanziert.