Ein Bewerb der anderen Art

Die Teilnehmerfelder bei Damen und Herren für den Parallel-Event am Dienstag in Moskau, der zum alpinen Ski-Weltcup zählt, sowie die Punkteverteilung und das Preisgeld:



HERREN ( Reihung laut Ranking in der Weltrangliste): Marcel Hirscher (AUT), Beat Feuz (SUI), Aksel Lund Svindal (NOR), Romed Baumann (AUT), Ted Ligety ( USA), Adrien Theaux (FRA), Andre Myhrer (SWE), Christof Innerhofer (ITA), Alexis Pinturault (FRA), Christian Deville (ITA), Felix Neureuther (GER), Mario Matt (AUT), Stefano Gross (ITA), Steve Missilier (FRA), Philipp Schörghofer (AUT). Wildcard: Alexander Choroschilow (RUS)



DAMEN ( Reihung laut Stand im Gesamtweltcup): Lindsey Vonn ( USA), Maria Höfl-Riesch (GER), Tina Maze (SLO), Elisabeth Görgl (AUT), Julia Mancuso ( USA), Anna Fenninger (AUT), Marlies Schild (AUT), Viktoria Rebensburg (GER), Kathrin Zettel (AUT), Tessa Worley (FRA), Michaela Kirchgasser (AUT), Daniela Merighetti (ITA), Nicole Hosp (AUT), Anja Pärson (SWE), Federica Brignone (ITA). Wildcard: Anna Sorokina (RUS)





PUNKTEVERTEILUNG: Die Rennen werden im K.o-System ausgetragen und es gibt bereits fürs Antreten Punkte. Die Verlierer der ersten Runde (Achtelfinale) erhalten 15 Zähler, jene der zweiten (Viertelfinale) 30. In einem Großen und Kleinen Finale werden die Top Vier ermittelt, auf dem Konto des Siegers werden 100 Punkte, auf jenem des Zweiten 80, des Dritten 60 und des Vierten 50 Punkte gutgeschrieben.



PREISGELD: Sieg 40.000 Schweizer Franken - Platz zwei 30.000 - Platz drei 20.000 - Platz vier 10.000.