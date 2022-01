Ein 19-Jähriger war in Zakopane der beste ÖSV-Skispringer

Vor einem Jahr startete Daniel Tschofenig noch im Alpen Cup, der dritten Leistungskategorie im Skispringen. Mittlerweile schwebt der 19-jährige Kärntner in anderen Sphären und sagt sogar schon den Topstars des Skispringens den Kampf an. Beim Weltcupbewerb in Zakopane lag Tschofenig nach dem ersten Durchgang sensationell auf dem zweiten Platz.

Zwar wurde das Talent aus der Kärntner Skisprung-Hochburg Achomitz im Finale noch vom Podest gestoßen, mit Rang fünf erreichte Tschofenig aber sein bestes Weltcupergebnis und war zugleich bester Österreicher beim Springen in Zakopane.