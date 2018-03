EBEL: Zweiter Akt im Kampf um die große Finalbühne

Der Kanadier hat in den letzten Tagen wegen einer Halsentzündung seine Stimme fast verloren. Die Frage, ob seine Spieler deshalb im ersten Spiel so gut waren, weil sie ihn nicht hörten, erheiterte Aubin genauso, wie die Leistung selbst: „Wir waren 60 Minuten voll konzentriert und haben uns an den Plan gehalten.“

Sein Team hat aus den teilweise schmutzigen Duellen mit Innsbruck im Viertelfinale gelernt: „Es waren wieder viele Emotionen dabei. Aber wir hatten sie unter Kontrolle.“ Das heutige Spiel werde laut Aubin „eine massive Herausforderung“.

Stürmer Peter Schneider sammelte am Sonntag drei Scorerpunkte – so viele wie zuvor in sechs Spielen gegen Innsbruck. „Natürlich bin ich froh, dass ich wieder einmal getroffen habe. Es war das erste Tor nach sechs Spielen. Aber mehr freue ich mich über den Sieg. Wir haben unser Spiel gemacht und uns nicht ablenken lassen. Aber in Bozen wird es eine andere Partie“, sagt der 26-Jährige.