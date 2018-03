Albert-Schultz-Halle wird zu “Erste Bank Arena“

Link zum Original-KURIER-Text

In Zukunft wird die „Albert-Schulz-Halle“ „ Erste Bank Arena“ heißen.

Benannt wurde die Halle nach Albert Schultz,

der von 1981 bis 1993 Bezirksvorsteher in der Donaustadt war.

Die „Erste Bank Arena“ in Wien-Kagran

ist die Eishockey-Halle der „ Vienna Capitals“.

Zusätzlich finden dort auch Veranstaltungen

im Handball, Eiskunstlauf und Boxen statt.

Die „Erste Bank Arena“ wie sie in Zukunft heißen wird,

verfügt über insgesamt 3 Hallen,

die größte Halle bietet Platz für mehr als 7000 Zuschauer.

"Die Erste Bank ist der größte Förderer

des heimischen Eishockey-Sports",

versicherte Thomas Schaufler von der Erste Bank.

Er findet, dass deswegen der Name gut zur Arena passt.

Förderer bedeutet, dass

man jemanden mit Geld unterstützt.



Mit der Frau vom verstorbenen Politiker Albert Schultz

wurde ein Gespräch über die Namens-Änderung geführt.

Sie hat Verständnis für die Namensänderung gezeigt.