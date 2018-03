EBEL: Siege für Spitzenduo, KAC schlägt Black Wings

Red Bull Salzburg hat sich in der vorletzten Zwischen-Runde der Erste Bank Eishockey Liga erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze gesetzt. Die in Innsbruck 6:3 siegreichen Salzburger profitierten vom 2:3 des bisherigen Spitzenreiters Black Wings Linz beim KAC. Die zuletzt dreimal in Serie unterlegenen Vienna Capitals sind dank eines 2:1 nach Penaltyschießen in Zagreb neuer Zweiter.

Salzburg führt vor der Schlussrunde aber nur einen Punkt vor dem Meister aus Wien und zwei vor Linz. Die Bullen treten am Sonntag daheim gegen den nun fix viertplatzierten KAC an, die Wiener müssen nach Innsbruck und die Linzer empfangen Zagreb.

Offen ist weiterhin der letzte Play-off-Platz. In der Qualifikations-Runde hat vor dem Finale Bozen die besten Karten. Die Südtiroler überholten mit einem 3:1 in Fehervar die bisher auf dem achten Viertelfinalticket sitzenden Ungarn. Die Entscheidung um den letzten Play-off-Teilnehmer fällt am Sonntag in den Partien von Bozen zu Hause gegen Znojmo und von Fehervar in Graz.

Am Freitag setzten sich die Grazer im Kellerduell gegen den VSV 5:4 nach Verlängerung durch, werden die Saison aber trotzdem auf dem letzten Rang beenden. Das bereits seit längerem fix im Play-off stehende Dornbirn kam in Znojmo zu einem 3:2 nach Verlängerung.