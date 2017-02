EBEL: Druckvolle Capitals besiegen Linz

Es war eineinhalb Wochen vor Play-off-Beginn ein richtungsweisendes Spiel für die Vienna Capitals gegen die Black Wings Linz. Wenn die Wiener diese Intensität vom 1:0-Erfolg am Dienstag aufrechterhalten können, dann könnte ihre Saison heuer noch lange dauern.

Die Linzer sind in dieser Saison vermutlich nie so unter Druck gestanden wie bei den Caps. 17:6 lautete das Torschussverhältnis nach 20 Minuten. Zirka 8:0 an echten Torchancen. Doch 0:0 an Toren. Goalie Ouzas und Fortuna machten einen prächtigen Job für die Black Wings. Geschlagen geben musste sich der Kanadier erst, als Caps-Verteidiger McKiernan einen Schuss von Peter unhaltbar abfälschte (25.).

Die Linzer waren in den Zweikämpfen und Laufduellen immer hinten nach. Trainer Rob Daum, der einst den Ruf als Taktik-Fuchs hatte, fiel auch im Schlussdrittel nichts ein, wie die rollenden Wiener Angriffe zu stoppen waren. Nicht einmal den Spielaufbau, den die Wiener permanent störten, bekamen die Linzer in den Griff.

Für die Capitals geht es auswärts weiter: Am Freitag gastieren die Wiener in Bozen, am Sonntag beim KAC.