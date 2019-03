Die Statistiken zeigen den Weg der Capitals zur Nummer eins

Die Vienna Capitals eilen von Gipfel zu Gipfel. Nachdem sie vergangene Woche mit zwei Siegen die Graz 99ers von der Spitze geholt haben, kommt es am Dienstag in Klagenfurt zum Duell mit Rekordmeister KAC (19.15 Uhr, Sky Sport 3).

Die Wiener gewannen zuletzt acht Spiele in Folge. In den jüngsten drei Partien ließen sie sich auch von einem Rückstand nicht aufhalten. Das war eine Qualität, die sie 2017 auszeichnete, als sie Meister geworden waren. „Wir spielen sehr gutes Eishockey. Da wissen wir, dass wir die Partie drehen, wenn wir so weitermachen“, sagt Topscorer Peter Schneider.

Die Wiener haben derzeit vier Spieler, die außerordentlich agieren. In den sieben Spielen der Platzierungsrunde ist die Bilanz von Peter Schneider 7 Tore/2 Assists, von Chris DeSousa 5 Tore/2 Assists, von Sondre Olden 6 Tore/4 Assists und von Riley Holzapfel 3 Tore/7 Assists sehr stark. Auch Verteidiger Alex Wall hat mit 5 Toren/3 Assists eine starke Statistik in den jüngsten Spielen, in denen Caps-Trainer Dave Cameron seine Mannschaft in Play-off-Stimmung brachte.