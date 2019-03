EBEL: Die Graz 99ers feiern die Play-off-Premiere

Zum ersten Mal in der 19-jährigen Klubgeschichte gewannen die Graz 99ers eine Play-off-Serie. Im 10. Anlauf setzten sich die Steirer gegen die Black Wings Linz mit 4:2 an Siegen durch und treffen im Semifinale ab Freitag auf Rekordmeister KAC, der sein Viertelfinale gegen Bozen schon am vergangenen Freitag beendet hatte.

Im sechsten Spiel der best-of-seven-Serie gegen die Linzer setzte sich Graz auswärts 3:2 nach der Verlängerung durch. Ty Loney traf in der 73. Minute im Powerplay zum 3:2. Davor hatte das Team von Doug Mason wenige Augenblicke vor dem Ende einen 1:2-Rückstand aufgeholt. Robin Weihager traf mit seinem zweiten Tor zum 2:2 (58.). Der Schwede hatte auch zum 1:0 getroffen. Bei seinem Schuss aus 30 Metern sah David Kickert schlecht aus. Der Linzer Keeper hielt danach bravourös und seine Mannschaft gegen überlegene Grazer im Spiel.