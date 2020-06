EBEL: Die Caps unterliegen Linz

Die Capitals betrieben einen enormen Aufwand. Läuferisch und kämpferisch mussten die Wiener den Linzern nach dem 0:3 am Donnerstag auch mehr entgegensetzen. Das hat lange Zeit gut funktioniert. Nur das Resultat änderte sich mit steigender Intensität nicht. Denn die Wiener vergaben zu viele Chancen. "Der letzte Moment beim Toreschießen hat einfach gefehlt", sagte Capitals-Coach Tommy Samuelsson.



Nach dem ersten Drittel hätten die Capitals mit drei Toren Differenz führen können - nein müssen. Linz spielte zu passiv. Doch das genügte. Irmen fälschte im Powerplay einen Schuss von Keller leicht zum 1:0 für Linz ab. (36.). Wenig später schaffte Ferland mit einem Schupfer unter die Latte den Ausgleich (40.). Die Entscheidung fiel in einem Linzer Powerplay.



Caps-Verteidiger Casparsson verlor in seinem 300. Spiel in Wien bei einem Zweikampf hinter dem eigenen Tor den Puck, der frei stehende Baumgartner konnte zum 2:1 für Linz einschießen (49.). Es war das achte Tor des Linzers im zehnten Saisonduell mit Wien. "Das hat nichts mit den Caps zu tun. Es läuft einfach derzeit sehr gut für mich", sagte der gebürtige Steirer erfreut.



In der vorletzten Minute traf Hisey zum 3:1, nachdem Capitals-Goalie Stefaniszin für einen weiteren Feldspieler schon das Eis verlassen hatte. "Die Niederlage ist bitter. Jetzt müssen wir am Dienstag alles reinhauhen und den Linzern das Spiel klauen", sagte der Tormann.



Der KAC besiegte am Sonntag Salzburg mit 4:2 und verlor mit Kirisits wieder einen Spieler mit einer Verletzung. Damit hat der KAC nur noch zwei gelernte Verteidiger.