EBEL: Die Capitals ziehen mit Rekord-Sieg ins Play-off ein

Die Vienna Capitals stehen als erster Pick Round und EBEL-Play-off-Teilnehmer 2019 fest. Die Wiener kamen am Sonntag in Zagreb zu einem Rekord-Sieg. 13:0 hieß es am Ende gegen das kroatische Schlusslicht der Erste Bank Liga.

Der Tabellenführer aus Wien lag bei den nicht mehr konkurrenzfähigen "Bären" nach acht Minuten mit 3:0 in Front - damit war die Messe gelesen. Beim höchsten Sieg der Liga-Geschichte stachen punktemäßig Kelsey Tessier (drei Tore) und Riley Holzapfel (ein Tor, vier Assists) noch einmal heraus.



Auch Salzburg präsentierte sich am Sonntag in Torlaune, siegte gegen Linz klar mit 6:1. Die Salzburger stellten bereits früh die Weichen auf Sieg, führten nach 14 Minuten schon 3:0. Nach dieser Niederlage fielen die Linzer aus den Top 6.



Die Graz99ers siegten in Innsbruck 3:1. In einer „Defensiv-Schlacht“ (nur 19:21-Tor-Schüsse) brachten Kainz (14.) und Garbowsky (32.) die Steirer 2:0 in Front. Clark ließ die Haie im Finish nochmals kurz hoffen, doch Oberkofler machte nur Augenblicke später alles klar. Mit diesem Erfolg verbesserten sich die Steirer auf den zweiten Tabellenplatz.