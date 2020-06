Der Capitals-Motor erhöht die Drehzahl

Tom Pokel ist ein abergläubischer Mann. Spricht man den 47-jährigen Amerikaner auf Siegesserien oder Rekorde an, dann sollte man lieber in Deckung gehen.

Dass die Capitals zum Beispiel mit dem 6:1 gegen Innsbruck sechs Siege in Serie gefeiert haben, ist so ein statistischer Nadelstich. Noch schlimmer wäre es, wenn man Pokel sagt, dass er den besten Saisonstart in der Klubgeschichte hingelegt hat. Noch nie seit der Gründung 2001 haben die Capitals von den ersten 14 Spielen zwölf gewonnen. Die zweitbeste Bilanz hatte Tommy Samuelsson 2012, als elf der 14 Spiele gewonnen wurden. Die schlechteste war 2003 mit nur vier Siegen. Selbst in der Meistersaison gelangen dem Team von Jim Boni 2004 nur sechs Siege in den ersten 14 Partien.