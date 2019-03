EBEL: Caps nach Sieg gegen Fehervar fix in der CHL

Mit dem 6:2 gegen Fehervar sicherten sich die Vienna Capitals am Sonntag den zweiten Startplatz in der Champions Hockey League. Graz hatte sich als Grunddurchgangssieger qualifiziert, das zweitbeste Team neben Graz in der Platzierungsrunde ist ebenfalls in der Königsklasse. Nach dem Sieg gegen die Ungarn können die Wiener in den letzten drei Runden nicht mehr schlechter als Zweiter werden.

Gegen Fehervar gerieten die Capitals zum dritten Mal in Rückstand. Wie am Freitag in Graz führte der Gegner 2:0. Das Team von Dave Cameron ließ sich aber davon erneut nicht beeindrucken und spielte staubtrocken weiter. Es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn die Ungarn mit ihren drei Angriffslinien körperlich durchgehalten hätten. Nach knapp einer halben Stunde war der Widerstand gebrochen. Schneider traf mit einem Schlenzer zum 1:2 (29.), Olden im Powerplay zum 2:2 (32.).

Das Überzahlspiel war im Grunddurchgang die große Schwäche der Wiener, jetzt ist es eine der Stärken. Nach einem Tormann-Fehler besorgte DeSousa das 3:2 (33.), Olden erzielte aus kurzer Distanz das 4:2 (46). Ins bereits leere ungarische Tor traf DeSousa zum 5:2 (57.). Dem nicht genug: Schneider schoss durch die Beine von Feervar-Keeper Carruth zum 6:2 ein (59.).

Für Schneider war es übrigens sein 100. Spiel im Capitals-Trikot. Der Klosterneuburger hat eine unglaublich starke Bilanz von 49 Toren und 54 Assists. Natürlich ist er jetzt auch Top-Scorer in der gesamten Liga. Rafael Rotter gab nach seinem Knöchelbruch Anfang Jänner sein Comeback, war aber im Schlussdrittel nicht mehr auf dem Eis.