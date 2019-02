EBEL: Capitals und Graz setzen zum Paarlauf an

Die Graz 99ers bleiben das Sensationsteam in der EBEL. Die Grazer gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen Titelfavorit Salzburg mit 4:1 und sind in der Platzierungsrunde noch ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze. Die Vienna Capitals sind das einzige Team, das Kontakt halten kann. Die Wiener besiegten vor 4700 Zuschauern den KAC mit 4:1 und haben drei Punkte Rückstand.

Für Philippe Lakos war es das erste Spiel in der EBEL seit dem 26.Dezember. Das Wiener Urgestein war abgemeldet und in das Farmteam versetzt worden, weil im Kader nach der Verpflichtung von Legionär Sondre Olden kein Platz mehr war. Weil sich Stürmer Niki Hartl aber nicht richtig fit war, kehrt Lakos am Sonntag zurück.