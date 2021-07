Vienna Capitals siegen in Graz

Das Spitzenduell in der ausverkauften Liebenauer Eishalle hielt, was es versprach. Die Gastgeber, gestärkt durch fünf Heimsiege in Serie, hatten im ersten Drittel deutlich die Oberhand. Scalzo schoss die 99ers mit seinem ersten Saisontor in dieser Drangperiode in Führung. Im Mitteldrittel schlugen die starken Wiener zurück. Soares erzielte in der 22. Minute den Ausgleich, Lakos brachte die ersatzgeschwächten Gäste im Powerplay sogar in Führung (32.). Björnlie traf zudem nur die Stange.

Im Schlussabschnitt übernahmen die 99ers wieder das Kommando, Hauptdarsteller war Day. Erst vergab er allein vor Capitals-Keeper Weinhandl (51.), nur eine Minute später scheiterte er mit einem Penalty am Ex-Graz-Keeper im Tor der Wiener. Als alles schon nach einem 2:1-Sieg für die Capitals aussah, schlug Labelle zu, der 37 Sekunden vor dem Ende den Ausgleich erzielte. Nach torloser Verlängerung fiel die Entscheidung im Penalty-Schießen, in dem Pinter und Rotter für die Wiener trafen.