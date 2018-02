EBEL: Capitals gewinnen Gipfel in Salzburg

Die Vienna Capitals unterstrichen im Duell mit Verfolger Red Bull Salzburg ihren Führungsanspruch. Der Leader aus Wien gewann in Salzburg 3:1 und führt die Platzierungsrunde mit vier Zählern Vorsprung auf die "Bullen" an. Pollastrone erzielte das erste und später auch das letzte Tor des Abends, dazwischen glich Generous für Salzburg aus, Neuverpflichtung Buck brachte die Caps Ende des zweiten Drittels wieder in Führung.

Dritter bleibt Linz trotz einer Niederlage in Innsbruck nach Penalties. Dabei sahen die Oberösterreicher lange wie der sichere Sieger aus, ehe sich die Tiroler, jetzt Vierter, noch in die Verlängerung retten konnten. Der KAC drehte spät, aber doch die Heimpartie gegen Zagreb auf 4:3 und liegt vor den Kroaten auf Platz fünf.

In der Qualifikationsrunde feierte Dornbirn einen Kantersieg bei Graz. Die Vorarlberger, mit Abstand Erster, schossen die Steirer, mit Abstand Letzter, mit 7:3 aus ihrem "Bunker". Um den zweiten Platz, der für die Play-offs berechtigt, entsteht ein Zweikampf zwischen Villach und Bozen. Im direkten Duell setzten sich gestern die Südtiroler in Villach mit 4:1 durch und rückten auf einen Zähler an die Kärntner heran.

Ergebnisse vom Mittwoch:

Pick Round/5. Runde

KAC - Zagreb 4:3 (0:2,0:0,4:1)

Klagenfurt, 2.419

Tore: Ganahl (42., 60./PP2), Kozek (56.), Schumnig (60./PP2) bzw. Balej (2., 45./PP), Olden (16.)

Strafminuten: 21 plus Spieldauer Kapstad bzw. 26

Salzburg - Vienna Capitals 1:3 (1:1,0:1,0:1)

Salzburg, 3.120

Tore: Generous (18.) bzw. Pollastrone (4./PP, 46./PP), Buck (40.)

Strafminuten: 10 bzw. 10

Innsbruck - Linz 4:3 n.P. (0:2,1:1,2:0;0:0,1:0)

Innsbruck, 2.000

Tore: Lammers (22., 47./PP), Poulsen (51./PP), Yogan (entscheidender Penalty) bzw. Lebler (11.), Schofield (19./PP), Locke (38.)

Strafminuten: 16 bzw. 22

Qualifikationsrunde/5. Runde

Fehervar - Znaim 2:3 n.P. (1:1,0:0,1:1;0:0,0:1)

Szekesfehervar, 2.943

Tore: Erdely (19.), Lovecchio (58.) bzw. Yellow Horn (5./PP), Biro (51.), Mrazek (entscheidender Penalty)

Strafminuten: 4 bzw. 8

VSV - Bozen 1:4 (1:2,0:2,0:0)

Villach, 2.415

Tore: Leiler (2.) bzw. Petan (14.), Frank (16.), Egger (30.), Monardo (36.)

Strafminuten: 10 plus 10 Disziplinar Beach bzw. 8

Graz - Dornbirn 3:7 (0:3,2:1,1:3)

Graz, 1.410

Tore: Lamoureux (25./PP, 27./PP), Camara (46.) bzw. Fraser (4., 52.), Sylvester (4., 60.), Connelly (9.), Grabher Meier (40.), Arniel (51./PP) Strafminuten: 4 bzw. 10

Tabelle, Pick Round:

1. Vienna Capitals 5 4 0 1 0 24:13 11 19 2. Red Bull Salzburg 5 3 1 0 1 22:15 7 15 3. Black Wings Linz 5 2 1 1 1 21:21 0 11 4. HC Innsbruck 5 1 1 0 3 16:18 -2 5 5. KAC 5 1 0 1 3 9:19 -10 5 6. Medvescak Zagreb 5 1 0 0 4 12:18 -6 3

Qualifikationsrunde, Tabelle: