EBEL: Capitals biegen Meister KAC nach Penaltyschießen

5.100 Fans an einem lauen Spätsommerabend in Wien – romantische Gefühle kamen beim Wiedersehen der Finalisten aus der vergangenen Saison aber natürlich nicht auf. In einer sehr emotionalen bis gehässigen Partie setzten sich die Capitals gegen den KAC nach dem Penaltyschießen 3:2 durch.

Das erste Drittel konnte wie folg zusammengefasst werden: Der EC Lars Haugen erzitterte sich bei den Capitals ein 0:0. Der Vizemeister aus Wien war Meister KAC zu Beginn läuferisch und kämpferisch um Klassen überlegen. Schon in den ersten 65 Sekunden feuerten die Wiener drei gefährliche Torschüsse ab, die der Norweger sicher parierte. Die Klagenfurter wollten aus dem Stand spielen und brachten so ihren Tormann ständig in Bedrängnis.