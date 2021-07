"Durch Schumachers Unfall kommt viel wieder hoch"

Hans Grugger lag nach einem schweren Sturz auf der Kitzbüheler Streif 2011 zwei Wochen im Koma. Der Abfahrer aus dem Gasteinertal musste nach seinem schweren Schädelhirntrauma in der monatelangen Rehabilitation vieles wieder neu erlernen: Vom Gehen bis zu den Namen für die einfachsten Dinge des Alltags. Heute studiert der 32-Jährige Sport und Geografie auf Lehramt.

KURIER: Herr Grugger, wie ergeht es jemandem wie Ihnen, wenn Sie sehen, was mit Michael Schumacher passiert ist?

Hans Grugger: Mir geht so was sehr nahe. In dieser Hinsicht war ich aber immer schon ein sensibler Mensch. Wie der Daniel Albrecht in Kitzbühel so schwer gestürzt ist (Anm. Der Schweizer lag 2009 ebenfalls wochenlang im Koma) habe ich mich schon gefragt: ’Ist es das wirklich wert, das ganze Risiko einzugehen.’ Aber du fährst dann halt doch wieder runter und verdrängst solche Gedanken. Musst du als Rennläufer wahrscheinlich auch. Durch den Unfall von Michael Schumacher kommt bei mir wieder sehr viel hoch.

Zum Beispiel?

Da wird einem wieder bewusst, was für ein Privileg es eigentlich ist, dass ich heute so dastehen kann und ein normales Leben führen darf. Ich hatte das Glück, dass bei mir damals die Rettungskette und die Versorgung in den ersten Stunden perfekt funktioniert hat. Sonst würde ich jetzt nicht mit Ihnen reden. Ich bin den Flugrettern, den Ärzten und überhaupt allen, die mir geholfen haben, extrem dankbar.

Haben Sie denn noch irgendwelche Nachwehen und Probleme?

Im Grunde geht es mir sogar sehr gut. Im rechten Bein ist das Gefühl noch nicht so, wie es vorher war. Aber da habe ich mich gut angepasst und kann eigentlich alles tun. Womit ich aber noch immer ein bisschen zu kämpfen habe: Meine Konzentrationsfähigkeit und meine Aufmerksamkeit sind teilweise noch ein bisschen eingeschränkt.

Wie muss man sich das genau vorstellen?

Diese Probleme habe ich vor allem dann, wenn ich in einer größeren Gesprächsrunde bin. Wenn zum Beispiel zehn Leute rund um einen Tisch sitzen und durcheinanderreden, und dann vielleicht auch noch Hintergrundgeräusche sind, wie in einem Lokal – da findet sich dann mein Hirn nicht mehr zurecht. Ab einem gewissen Punkt nehme ich dann nicht mehr alles auf, was sie rund um mich sagen.

Und was machen Sie dann?

Ich frag’ halt noch einmal nach. Aber bitte nicht falsch verstehen: Das ist jetzt wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Die Ärzte haben außerdem gemeint, dieser Prozess würde drei bis fünf Jahre dauern, bis sich alles im Gehirn wieder erholt hat.

Apropos Prozess: Wie schwer bzw. leicht ist Ihnen damals die Therapie gefallen?

Ganz unterschiedlich. Es war manchmal hart, wenn du siehst, dass nur langsam was weitergeht. Und dann gab es aber auch wieder extreme Glücksgefühle, wenn du wieder etwas geschafft hast. Ich musste ja vieles neu erlernen. Auch das Gehen.

Wie ist es Ihnen dabei ergangen?