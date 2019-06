Duell Neureuther gegen Hirscher: "Oft total bescheuert"

Drei Monate ist es her, dass der deutsche Ski-Star Felix Neureuther seine aktive Karriere für beendet erklärte und sein letztes Rennen fuhr. Sein größter Widersacher war häufig Freund und Rekordmann Marcel Hirscher. Am gestrigen Samstagabend war Neureuther in der Show "Schlag den Star" zu sehen, in der er gegen den Fußballer Christoph Kramer antrat. In einem spannenden Duell gelang dem Ski-Pensionär der Sieg.

"Habe es trotzdem gemacht"

Im Zuge der Show wurde Neureuther auch auf seine Karriere und die Zeit danach angesprochen. So habe er seit seinem Karriereende im März "nicht viel Sport gemacht", gibt Neureuther zu. Auch sein Kampfgeist kommt zur Sprache. Die Antwort des 35-Jährigen: "Wenn man sich selber gut einschätzen kann, dann weiß man wann es sinnvoll ist, und wann es einfach nur total bescheuert ist." Oft sei es etwa "total bescheuert" gewesen, "dass ich gegen den Hirscher angetreten bin, und ich habe es trotzdem gemacht."