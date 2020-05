Duell mit Deutschen im Fokus

"Es wird eine lässige Tournee", sagt Titelverteidiger Gregor Schlierenzauer voraus: "Auch weil die Deutschen wieder so stark sind."

Tatsächlich sind die Chancen auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawalds Grand Slam vor mittlerweile elf Jahren so groß wie schon lange nicht. Immerhin gingen die beiden nicht-österreichischen Saisonsiege auf das Konto von Severin Freund, dazu kommen noch der Erfolg im Teamspringen von Kuusamo und die beiden Podestplätze des 17-jährigen Andreas Wellinger.

Entsprechend zufrieden ist der deutsche Cheftrainer Werner Schuster mit dem bisherigen Saisonverlauf. Allerdings lässt der 43-Jährige auch beim ersten Saison-Höhepunkt die Strategie nicht aus den Augen. Und die heißt, unaufgeregt einen Schritt nach dem anderen zu machen. Deshalb nimmt der Kleinwalsertaler das Wort Tourneesieg auch nicht in den Mund.

"Wir wollen die bisher gezeigte Qualität weiterführen und unsere Stärken ausspielen", sagte Schuster. "Wir möchten gerade die Springen vor heimischer Kulisse nutzen, um einen Podestplatz oder Tagessieg zu feiern. Die Chancen dafür stehen gut."

Severin Freund hat in Willingen schon erlebt, welch tolle Stimmung nach einem Heimsieg herrscht. "Es wäre schön, etwas Vergleichbares in Oberstdorf oder Garmisch-Partenkirchen zu erleben. Planen kann man das aber nicht. Dazu ist es in der Weltspitze zu dicht", betonte der zweifache Saisonsieger.