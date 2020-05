Duell der Unbesiegten

Nach drei Spielen in der Platzierungsrunde haben die Vienna Capitals bereits vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger Linz und Zagreb. Die Oberösterreicher, die sich erst in der letzten Runde des Grunddurchgangs ihren Platz in der Platzierungsrunde sicherten, sind erstmals auf Platz zwei in der Liga. Und heute, 19.15 Uhr, gastieren sie im Schlager der Runde bei den Vienna Capitals.

Am Sonntag mussten beide Teams in die Verlängerung. Die Capitals siegten in Villach nach einem 0:2-Rückstand 3:2, Linz gewann in Zagreb 5:4. In den letzten drei Partien gaben beide Teams keinen Punkt ab. Und das, obwohl beide verletzungsbedingt Stammspieler vorgeben mussten.