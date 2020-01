Doping: Baldauf bekannte sich bei Prozess teilweise schuldig

Keine Täuschung

Gänzlich anders sah dies naturgemäß der Verteidiger. Laut ihm sei der Vertrag mit den Sponsoren erfüllt worden. "Denn er sollte Langlaufen und genau das hat er getan", sagte Verteidiger Andreas Mauhart. Zudem hätten Mitarbeiter sowohl des ÖSV, als auch der Skifirma vom Doping gewusst. Damit habe es keine Täuschung gegeben und "sie können nicht die Geschädigten sein", betonte Mauhart. Der Rechtsanwalt bat um eine Diversion.

Baldauf war den Behörden im Zuge der sogenannten "Operation Aderlass" bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld ins Netz gegangen. Dabei handelt es sich um Ermittlungen in einer internationalen Blutdopingaffäre, die im Februar 2019 während der Nordischen WM in Seefeld sowie in Deutschland aufgeflogen ist. Die Liste der mutmaßlich in den Blutdoping-Skandal um den deutschen Arzt Mark S. verwickelten Sportler soll 21 Namen umfassen.