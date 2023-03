Die Zuschauer kommen wieder, die Capitals wollen gegen Bozen genießen

Schon mehr als 100.000 Zuschauer haben die Play-off-Spiele in der laufenden Saison der ICE Hockey League live in den Arenen gesehen. Nach dem bis zu Weihnachten eher schwachen Fanzuspruch scheint die Sportart in der entscheidenden Meisterschaftsphase die Corona-Krise endgültig überwunden zu haben.

Nummer eins sind die Vienna Capitals, die am Freitag gegen den HCB Südtirol ihren Schnitt wohl weiter erhöhen werden. In den ersten vier Heimspielen des Play-offs kamen die Wiener auf durchschnittlich 4.812 Zuschauer. Das sind um fast 900 mehr als im Grunddurchgang. Bozen steigerte sich sogar um knapp 50 Prozent auf 4.353.