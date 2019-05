Die Vienna Capitals verlieren Tormann Lamoureux an Salzburg

Die Vienna Capitals verlieren eine weitere Stütze ihrer Mannschaft. Nach den Top-Scorern Peter Schneider ( Biel/SUI) und Chris DeSousa ( Vaasa/Fin) wird auch Tormann Jean-Philippe Lamoureux nicht in Wien bleiben. Der 34-jährige Amerikaner ist sich mit Red Bull Salzburg über eine Zusammenarbeit einig. Kommende Woche soll der Transfer offiziell werden.

Lamoureux spielt seit 2011 in der EBEL, zuerst in Laibach, dann vier Saisonen in Villach und drei in Wien. Mit den Capitals wurde er 2017 Meister und kam heuer ins Finale. Seine Leistungen im Grunddurchgang waren zu Beginn durchwachsen, im Play-off war er aber bärenstark. Lamoureux war ein Mitgrund, weshalb sich die Wiener im Semifinale gegen Salzburg mit 4:3 durchgesetzt hatten.

Die Niederlage hat bei Salzburg eine Offensive in der Transferpolitik ausgelöst. Vom deutschen Meister Mannheim wurde Top-Scorer Chad Kolarik verpflichtet, von Vizemeister München kommt Ex-NHL-Verteidiger Derek Joslin.

Von den Vienna Capitals wurde noch Zugang und keine Vertragsverlängerung offiziell.