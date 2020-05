Die Suche nach dem goldenen Team

Schladming

Marcel Hirscher

Welches Team inum Medaillen kämpfen wird, wird sich erst in den letzten Rennen weisen. Für manche vielleicht schon in den kommenden Tagen. Neben Anna Fenninger , die als Kombinationsweltmeisterin in vier Disziplinen an den Start gehen wird, und, der in Slalom und Riesenslalom um WM-Gold mitfährt, sind erst wenige Plätze fix vergeben.

"Die Mannschaft stellt sich selbst auf", lautet das Motto von Herren-Cheftrainer Mathias Berthold. Das könnte so mancher bereits in dieser Woche tun. Zum Beispiel in Wengen, wo die Abfahrer am Lauberhorn ausnahmsweise schon ab Dienstag trainieren. Wer neben Benjamin Raich Platz im Kombinationsquartett finden wird, könnte sich schon am Freitag zeigen. Am Samstag darf dann auch Max Franz, der Abfahrtszweite von Lake Louise, nach seiner Gehirnerschütterung endlich wieder den Ernstfall proben. Der 23-Jährige gilt neben Weltcupsieger Klaus Kröll und Bormio-Sieger Hannes Reichelt als WM-Kandidat. Am Sonntag steht dann auch den Slalom-Herren der vorletzte Bewerb vor Kitzbühel bevor.