Die Ski-Welt gibt sich die Kugeln

Dagegen wirkt der Punktepolster, den der 26-Jährige für das Saisonfinale in Méribel im Gepäck hat, wie ein Ruhekissen. Bei 164 Zählern Vorsprung auf den Norweger Kjetil Jansrud sollte Hirscher am Sonntag eigentlich die historische Stunde schlagen. Nicht einmal dem großen Ingemar Stenmark war es gelungen, vier Mal in Folge den Gesamtweltcup zu gewinnen. "Jetzt wartet noch ein bisserl Arbeit auf mich, aber ich nehme die Herausforderung an."

Ein bisschen mehr Arbeit steht da in Méribel schon Anna Fenninger bevor, um ihre Mission Titelverteidigung erfolgreich zu beenden. Aber auch die Salzburgerin hat eine bessere Ausgangsposition als im Vorjahr. 2014 musste sie beim Weltcup-Finale noch 29 Zähler auf Maria Höfl-Riesch (D) wettmachen, diesmal geht sie mit 30 Punkten Vorsprung auf die Slowenin Tina Maze in den Zielschuss.

Überhaupt sind vor dem Weltcupfinale erst zwei der insgesamt zehn Kristallkugeln vergeben – einmal von der Nationenwertung abgesehen, die schon seit 1990 ein Fall für Österreich ist. Dem ÖSV winken im Idealfall acht Kugeln, wenn alles schieflaufen sollte, dann schauen nur zwei heraus.

Aber wer wird sich am Ende in Méribel die Kugeln geben? Und welche Läufer sind bereits auf Kurs Richtung Gesamtsieg?Ein Überblick vor dem Weltcupfinale.