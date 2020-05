Die Ruhe vor dem Slalom-Ansturm

Am Lauberhorn, wo Hirscher am Sonntag ausschied, landete ein "halber Österreicher" vor dem schnellsten Österreicher, vor Mario Matt. Fritz Dopfer, der in Stams das Skigymnasium besucht und seine Rennkarriere beim Tiroler Skiverband begonnen hatte, wurde erstmals in einem Spezialslalom Dritter – als Repräsentant des Deutschen Skiverbandes. Mama Dopfer ist Österreicherin, der Papa Deutscher. Seit fünf Jahren fährt er für den Deutschen Skiverband. Seit diesem Winter mischt er in der Weltcup-Spitze mit. Obwohl wieder in Tirol, Leutasch, wohnend, fühlt er sich wie "a echter Bayer". Er redet auch so.



Sollte Dopfer gewinnen (was ihm zuzutrauen ist), wäre er dennoch nicht der erste deutsche Hahnenkammsieger in diesem Jahrtausend: Felix Neureuther ist dieses Kunststück vor zwei Jahren gelungen.



In Kitzbühel zu gewinnen, sei so wertvoll wie Olympia-Gold, meint Neureuther. Ehe er aus Respekt gegenüber seiner Mama einschränkend hinzufügt: "Fast so wertvoll."



Mutti Rosi Mittermaier wurde 1976 dreifache Olympiasiegerin. Dem Kitzbüheler Rummel bleibt sie fern.