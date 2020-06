Die Rangers schießen Montreal 7:2 ab

Mit einer Enttäuschung begann das Finale der Eastern Conference für die Montreal Canadiens und den Grazer Thomas Vanek. Der Rekordmeister der NHL verlor das erste Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die New York Rangers mit 2:7 (0:2, 1:2. 1:3). Enttäuschend für Montreal war nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Leistung. Die Canadiens kamen nie ins Spiel und zeigten nach den ersten Gegentoren auch kein Aufbäumen.

Die Rangers spielten enorm schnell, blieben taktisch sehr diszipliniert, ließen keine Alleingänge der Gastgeber zu und machten den Raum vor dem eigenen Tor sehr eng. Und in diesem sorgte Schwedens Starkeeper Henrik Lundqvist in den ersten beiden Drittel für ein paar wichtige Saves.

Thomas Vanek spielte mit dem Tschechen Thomas Plekanec und dem 21-jährigen Kanadier Michael Bournival, im Powerplay auch mit Routinier Daniel Briere. Doch bei Montreal blieben alle farblos. Nicht einmal Tormann Carey Price konnte gegen die Rangers viel ausrichten und wurde nach der zweiten Pause durch Peter Budai ersetzt. Der Slowake bekam gleich in 3:08 Minuten drei Treffer. Nach 44:36 Minuten stand es 1:7. Zwischen der 39. und 45. Minute erzielte New York fünf Tore. Das zweite Spiel findet in der Nacht auf Dienstag wieder in Montreal statt.