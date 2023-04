ÖSV-Stars im Blaulicht: Wie wichtig die Polizei für den Sport ist

113 Plätze umfasst der Polizei-Leistungskader, für die Sparten Ski Nordisch und Ski Alpin sind jeweils 13 Plätze vorgesehen, auch Judo (12) und Radsport (12) sind prominent vertreten.

Gerade viele heimische Wintersportler tauschen in den Sommermonaten ihre Rennanzüge mit der Polizeiuniform. Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz etwa verrichtete in der Vergangenheit regelmäßig seinen Dienst in der Polizeiinspektion Dornbirn.