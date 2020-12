Die nächste Absage für die alpinen Ski-Damen

Siebentes Weltcuprennen, dritte Absage: Nachdem die alpinen Ski-Damen schon am vergangenen Wochenende in St. Moritz wegen Unmengen von Schnee und Lawinengefahr zum Nichtstun verdammt waren, zwingt sie am heutigen Sonntag abermals das Wetter in einen unfreiwilligen Ruhetag. Die Pistenbedingungen im französischen Courchevel ließen einen fairen Riesenslalom nicht zu, ließen die Verantwortlichen um FIS-Renndirektor Peter Gerdol am frühen Morgen verlauten. Das Rennen soll nun am Montag nachgeholt werden.