Riesenslalom in Courchevel: Bassino siegt, Liensberger Sechste

Österreicherinnen im Vorwärtsgang

Die Österreicherinnen präsentierten sich im zweiten Riesenslalom der Saison deutlich verbessert. Stephanie Brunner fuhr im erst zweiten Rennen nach ihren beiden Kreuzbandrissen mit neuen Skiern und neuen Bindungsplatten stark, verlor aber nach Platz fünf bei Halbzeit noch zwei Ränge und wurde Siebente (+2,26 Sekunden), unmittelbar hinter Katharina Liensberger (+2,00). „Das Ergebnis ist super“, sagte die strahlende Vorarlbergerin, „ich freu’ mich riesig. Es war unruhig, es war wirklich zum Fighten vom Start bis ins Ziel.“

„Ich habe versucht, bei jedem Tor Gas zu geben, auch wenn es mir nicht immer ganz gelungen ist“, sagte Brunner, die ihr Selbstbewusstsein wieder gefunden hat. „Von der Sicht her geht es sehr gut, man muss sich halt überwinden. Von dem her war mein zweiter Lauf nicht so souverän. Da brauche ich noch ein paar Trainings, bis ich wieder ganz vorne mitmischen kann.“

Ricarda Haaser verbesserte sich im Finale vom 13. auf den zehnten Platz (+3,45), war aber noch nicht wirklich zufrieden. „Es war halt wieder nicht Vollgas, die letzte Frechheit fehlt noch“, sagte die ehrgeizige Tirolerin. Stark präsentierte sich auch ihre Landsfrau Franziska Gritsch, die im Finale mit vom 29. auf den 14. Rang (+5,00) nach vorne stürmte. „Gott sei Dank ist mit jetzt einmal gelungen, was ich im Training so oft zeige“, sagte die Ötztalerin. „Wenn ich ehrlich bin, liegt’s echt nur am Kopf. Der Riesenslalom ist einfach meine Disziplin.“

Katharina Truppe konnte da nicht ganz mithalten, die Halbzeit-Zehnte landete am Ende auf Platz elf (+3,51). Ramona Siebenhofer musste sich mit Platz 24 begnügen (+6,75), Elisa Mörzinger folgte auf Platz 25 (+6,90). Eva-Maria Brem (32./+3,76), Chiara Mair (45./+4,56), Katharina Huber (48./+5,01) und Nadine Fest (58./+5,97) verpassten die Qualifikation fürs Finale.

Die Chance zur Verbesserung bietet sich schon am Sonntag – beim nächsten Riesenslalom in Courchevel (9.30/12.30 Uhr).