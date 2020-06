Die letzte Entscheidung bei der WM-Generalprobe

Vier Kristallkugeln hat Lindsey Vonn in dieser Saison bereits gesammelt. Eine fünfte könnte nach dem letzten Damen-Riesentorlauf am Sonntag (10.00/ 12.30 Uhr, ORFeins, KURIER-Ticker) noch folgen. Dafür ist die Amerikanerin aber auf die Mithilfe von Viktoria Rebensburg angewiesen: Die Deutsche, in den bisherigen acht Rennen sechs Mal auf dem Podest, hält in der Disziplinwertung bei 95 Punkten Vorsprung auf Vonn.

"Es schaut gut für mich aus, aber der Teufel schläft nicht", sagt Rebensburg, der am Donnerstag ihr erstes Speed-Rennen (Super-G) gewonnen hat. Die 27-jährige Verfolgerin aus den USA hat mit dem zweiten Platz in Ofterschwang und dem Sieg in Åre freilich bewiesen, dass ihre Riesentorlauf-Schwäche Geschichte ist. An Motivation mangelt es ihr ohnehin nicht: "Ich will bis zum letzten Rennen alles geben, erst dann kann ich mich entspannen", sagt Vonn, die sich auf dem Frühlingsschnee sichtlich wohl fühlt.