Die Innsbrucker Haie brauchen einen neuen Trainer

Erst vor wenigen Wochen hatten sich der HC Tiroler Wasserkraft und Trainer Rob Pallin auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt. Der US-Amerikaner war so etwas wie die Konstante bei den Innsbrucker Haien, vier Saisonen lang stand er in Tirol an der Eishockey-Bande.

Nun ging die Partnerschaft völlig überraschend in Brüche. Rob Pallin informierte den Verein, dass er nicht mehr nach Innsbruck zurückkehren werde und den Vertrag auflösen möchte.

Haie-Obmann Günther Hanschitz akzeptiert zwar die Entscheidung des 53-jährigen Trainers, die Art und Weise der Trennung enttäuscht aber die Vereinsführung . „Ich bekam lediglich ein Mail von Rob Pallin, ohne

Vorwarnung", erzählt Hanschitz. "Ich bin natürlich über diese Vorgehensweise nicht glücklich. Ich dachte, dass

nach vier Jahren Zusammenarbeit die gegenseitige Wertschätzung größer ist. Aber wir nehmen diese Entscheidung nun zur Kenntnis und werden nach einem guten Nachfolger suchen.“