Die ICE Hockey League bestraft die Corona-kranken Capitals mit 0:5

In der ICE Hockey League eskaliert der Konflikt zwischen der Liga und den Vienna Capitals. Die ICEHL wertete das für Sonntag angesetzte Spiel der Wiener gegen Villach mit 0:5.

Die Wiener mussten am vergangenen Freitag in Ljubljana antreten, obwohl sie schon vier Corona-Positive und zwei Verdachtsfälle hatten. Am Samstag waren es dann schon sechs. Die Liga wollte das Sonntag-Heimspiel gegen Villach nicht verschieben, die Wiener erklärten sich selbst am Samstag „unfit to play“.

Neue Regel

Bis zur vergangenen Woche galt in der ICEHL die Regel, dass ab dem fünften Infizierten ein Spiel abgesagt werden kann. Jede Absage musste die medizinische Kommission absegnen. Doch nachdem am Freitag die Liga die Termine aus der abgesagten Länderspielwoche mit verschobenen Partien aufgefüllt hatte, wurde die Regelauslegung geändert und galt für die Wiener nicht mehr eine automatische Absage bei fünf Infizierten.