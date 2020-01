Die heiße Phase in der EBEL beginnt

Der Tabellenführer der EBEL, Salzburg hat einen sehr stark gespielten Grunddurchgang hinter sich. Der beste Goalie der Liga ist bei Salzburg. Lamoureux wechselte im Sommer von Wien nach Salzburg. Allerdings haben sie auch weit weniger Ausfälle zu beklagen als die Wiener. Die Wiener sind die Heimstärksten der Liga. Der Top-Star der Capitals, Taylor Vause, fiel lange Zeit aus. Mittlerweile sind weitere wichtige Caps-Spieler verletzt (z.B. Patrick Peter und bester Verteidiger der Liga, Brenden Kichton).

Es kann sehr gut sein, dass die Wiener im Finale wieder auf den österreichischen Rekordmeister KAC treffen. Die Grazer haben es nach zuletzt sehr guter Leistung auch noch in die Pick-Round geschafft. Als kleinen Geheimfavoriten könnte man den HC Bozen sehen, der das letzte Ticket für die Pick-Round bekommen hat. Wundersamerweise sind die Linzer nicht in das Play-Off gekommen. Meiner Meinung nach fehlte es am Schluss an der Motivation.