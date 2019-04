Die Eishockey-Meisterschaft im Rückspiegel

Spät wie noch nie im Frühjahr ging in der Nacht auf Mittwoch die Meisterschaft zu Ende. Der KAC gewann das sechste Finalspiel gegen die Vienna Capitals durch ein Tor von Adam Comrie in der 75. Minute mit 3:2. Noch weit nach Mitternacht waren noch Tausende KAC Fans auf dem Eis und feierten mit ihren Helden. Später verlagerte sich die Party in das Lokal Teatro, wo die Mannschaft zuletzt 2013 einen Titel feiern durfte.

Die fast achtmonatige Saison sorgte für viele positive und auch manche negativen Erinnerungen.

+ Das Play-off: Unmenschliche Leistungen boten die Teams. Die Vienna Capitals waren mit 18 Partien in der sechswöchigen Play-off-Zeit die Marathon-Mannschaft. Dass die sechste und letzte Finalpartie gegen den KAC immer noch auf einem sehr ansprechenden Niveau stattfand, zeigt die mittlerweile hohe Fitness der Spieler.

+ Die Spannung: 15 Play-off-Partien wurden erst in der Verlängerung entschieden. Der Rekord vor dieser Saison lag bei zwölf.

+ Die Ausgeglichenheit: Sowohl das Semifinale der Capitals gegen Salzburg (4:3) als auch das Finale der Wiener gegen den KAC (2:4) hätte jederzeit in die andere Richtung verlaufen können. Diese drei Mannschaften entwickelten zu den drei Top-Teams des Jahres, die alle drei auf demselben Niveau im Play-off spielten.

+ Die Graz 99ers: Die Steirer waren die Nummer eins nach 44 Runden. Zurecht. Ihr Powerplay war ein Genuss, die Mannschaft ließ mit attraktivem Offensivspiel Graz wieder zu einer Eishockey-Stadt werden. Dass das Semifinale gegen den KAC nicht nach Wunsch verlief (0:4), lag vor allem an der Unerfahrenheit der Steirer im Play-off.

+ Die Zuschauer: 34.400 Fans sahen die sechs Finalspiele – Rekord. In der gesamten Liga waren es erneut mehr als 1,1 Millionen.

+ Wiener Fan-Rekord: Die Capitals durften sich in 37 Heimspielen über 175.216 Fans freuen. So viele wie noch nie. Das ergibt einen Schnitt von 4.735 – der höchste in der EBEL. Linz ist mit 4.650 im Schnitt (134.868) Nummer zwei.